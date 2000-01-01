Габдуллин Магруфбай Максудович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Габдуллин Магруфбай Максудович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.11.1913

Дочь: Бибрабига Магруфбаевна

Мать ребёнка: Габдуллина Гайнильхаят Ахмадулловна

Рождение ребёнка
09.11.1915

Дочь: Таджиниса Магруфбаевна

Мать ребёнка: Габдуллина Гайнильхаят Ахмадулловна

Работа или профессия
Неизвестно
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