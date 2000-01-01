Габдуллин Магруфбай Максудович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.11.1913
Дочь: Бибрабига Магруфбаевна
Мать ребёнка: Габдуллина Гайнильхаят Ахмадулловна
Рождение ребёнка
09.11.1915
Дочь: Таджиниса Магруфбаевна
Мать ребёнка: Габдуллина Гайнильхаят Ахмадулловна
Работа или профессия
Неизвестно