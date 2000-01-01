Усманов Хакимжан Ахмадуллович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Усманов Хакимжан Ахмадуллович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1870

Дата смерти

1935

Пол

Мужской

Добавил:

РУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: Усманов Ахмадулла Нигматуллович

Мать: Усманова Махикамал

Рождение ребёнка
11.10.1898

Сын: Усманов Сабиржан Хакимжанович

Мать ребёнка: Усманова Бибигафифа Ибрагимовна

Рождение ребёнка
16.11.1900

Сын: Усманов Хайрулла Хакимжанович

Мать ребёнка: Усманова Бибигафифа Ибрагимовна

Красный Яр
Рождение ребёнка
14.11.1902

Дочь: Бибинагима Хакимжановна

Мать ребёнка: Усманова Бибигафифа Ибрагимовна

Рождение ребёнка
29.11.1905

Дочь: Губайдуллина Бибимагруй Хакимжановна

Мать ребёнка: Усманова Бибигафифа Ибрагимовна

Рождение ребёнка
1906

Сын: Усманов Валиулла Хакимжанович

Мать ребёнка: Усманова Бибигафифа Ибрагимовна

Рождение ребёнка
1912

Дочь: Абдрашитова Шарифа Хакимжановна

Мать ребёнка: Усманова Бибигафифа Ибрагимовна

Рождение ребёнка
21.12.1913

Сын: Усманов Хасанжан Хакимжанович

Мать ребёнка: Усманова Бибигафифа Ибрагимовна

Рождение ребёнка
30.09.1916

Сын: Усманов Мухамметсалим Хакимжанович

Мать ребёнка: Усманова Бибигафифа Ибрагимовна

Рождение ребёнка
1923

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Усманова Фатима

Рождение ребёнка
1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Усманова Фатима

Рождение ребёнка
1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Усманова Фатима

Рождение ребёнка
1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Усманова Фатима

Рождение ребёнка
1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Усманова Фатима

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1935
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