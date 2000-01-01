Усманов Хакимжан Ахмадуллович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1870
Дата смерти1935
ПолМужской
Отец
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Рождение ребёнка
11.10.1898
Сын: Усманов Сабиржан Хакимжанович
Мать ребёнка: Усманова Бибигафифа Ибрагимовна
Рождение ребёнка
16.11.1900
Сын: Усманов Хайрулла Хакимжанович
Мать ребёнка: Усманова Бибигафифа Ибрагимовна
Красный Яр
Рождение ребёнка
14.11.1902
Дочь: Бибинагима Хакимжановна
Мать ребёнка: Усманова Бибигафифа Ибрагимовна
Рождение ребёнка
29.11.1905
Дочь: Губайдуллина Бибимагруй Хакимжановна
Мать ребёнка: Усманова Бибигафифа Ибрагимовна
Рождение ребёнка
1906
Сын: Усманов Валиулла Хакимжанович
Мать ребёнка: Усманова Бибигафифа Ибрагимовна
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Абдрашитова Шарифа Хакимжановна
Мать ребёнка: Усманова Бибигафифа Ибрагимовна
Рождение ребёнка
21.12.1913
Сын: Усманов Хасанжан Хакимжанович
Мать ребёнка: Усманова Бибигафифа Ибрагимовна
Рождение ребёнка
30.09.1916
Сын: Усманов Мухамметсалим Хакимжанович
Мать ребёнка: Усманова Бибигафифа Ибрагимовна
Рождение ребёнка
1923
Рождение ребёнка
1925
Рождение ребёнка
1928
Рождение ребёнка
1931
Рождение ребёнка
1934
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1935