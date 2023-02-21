Усманова Бибигафифа Ибрагимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Усманова Бибигафифа Ибрагимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.10.1898

Сын: Усманов Сабиржан Хакимжанович

Отец ребёнка: Усманов Хакимжан Ахмадуллович

Рождение ребёнка
16.11.1900

Сын: Усманов Хайрулла Хакимжанович

Отец ребёнка: Усманов Хакимжан Ахмадуллович

Красный Яр
Рождение ребёнка
14.11.1902

Дочь: Бибинагима Хакимжановна

Отец ребёнка: Усманов Хакимжан Ахмадуллович

Рождение ребёнка
29.11.1905

Дочь: Губайдуллина Бибимагруй Хакимжановна

Отец ребёнка: Усманов Хакимжан Ахмадуллович

Рождение ребёнка
1906

Сын: Усманов Валиулла Хакимжанович

Отец ребёнка: Усманов Хакимжан Ахмадуллович

Рождение ребёнка
1912

Дочь: Абдрашитова Шарифа Хакимжановна

Отец ребёнка: Усманов Хакимжан Ахмадуллович

Рождение ребёнка
21.12.1913

Сын: Усманов Хасанжан Хакимжанович

Отец ребёнка: Усманов Хакимжан Ахмадуллович

Рождение ребёнка
30.09.1916

Сын: Усманов Мухамметсалим Хакимжанович

Отец ребёнка: Усманов Хакимжан Ахмадуллович

Работа или профессия
Неизвестно
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