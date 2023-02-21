Усманова Бибигафифа Ибрагимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.10.1898
Сын: Усманов Сабиржан Хакимжанович
Отец ребёнка: Усманов Хакимжан Ахмадуллович
Рождение ребёнка
16.11.1900
Сын: Усманов Хайрулла Хакимжанович
Отец ребёнка: Усманов Хакимжан Ахмадуллович
Красный Яр
Рождение ребёнка
14.11.1902
Дочь: Бибинагима Хакимжановна
Отец ребёнка: Усманов Хакимжан Ахмадуллович
Рождение ребёнка
29.11.1905
Дочь: Губайдуллина Бибимагруй Хакимжановна
Отец ребёнка: Усманов Хакимжан Ахмадуллович
Рождение ребёнка
1906
Сын: Усманов Валиулла Хакимжанович
Отец ребёнка: Усманов Хакимжан Ахмадуллович
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Абдрашитова Шарифа Хакимжановна
Отец ребёнка: Усманов Хакимжан Ахмадуллович
Рождение ребёнка
21.12.1913
Сын: Усманов Хасанжан Хакимжанович
Отец ребёнка: Усманов Хакимжан Ахмадуллович
Рождение ребёнка
30.09.1916
Сын: Усманов Мухамметсалим Хакимжанович
Отец ребёнка: Усманов Хакимжан Ахмадуллович
Работа или профессия
Неизвестно