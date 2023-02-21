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Усманов Хайрулла Хакимжанович

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Место рождения

Красный Яр

Дата рождения

16.11.1900

Дата смерти

1941

Пол

Мужской

Отец

1870 г.р.

Мать

Дети

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1933 г.р.
1935 г.р.
1938 г.р.

Добавил:

РУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1900

Отец: Усманов Хакимжан Ахмадуллович

Мать: Усманова Бибигафифа Ибрагимовна

Красный Яр
Рождение ребёнка
1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Усманова Рабига

Рождение ребёнка
1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Усманова Рабига

Рождение ребёнка
1933

Сын: Усманов Багадыр Хайруллович

Мать ребёнка: Усманова Рабига

Рождение ребёнка
1935

Сын: Усманов Хабир Хайруллович

Мать ребёнка: Усманова Рабига

Рождение ребёнка
1938

Сын: Усманов Самат Хайруллович

Мать ребёнка: Усманова Рабига

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1941
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