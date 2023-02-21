Усманов Хайрулла Хакимжанович
Место рожденияКрасный Яр
Дата рождения16.11.1900
Дата смерти1941
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1900
Красный Яр
Рождение ребёнка
1929
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Усманова Рабига
Рождение ребёнка
1931
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Усманова Рабига
Рождение ребёнка
1933
Сын: Усманов Багадыр Хайруллович
Мать ребёнка: Усманова Рабига
Рождение ребёнка
1935
Сын: Усманов Хабир Хайруллович
Мать ребёнка: Усманова Рабига
Рождение ребёнка
1938
Сын: Усманов Самат Хайруллович
Мать ребёнка: Усманова Рабига
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1941
Акчатау