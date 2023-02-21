Усманов Багадыр Хайруллович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1933
Дата смерти1999
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1933
Отец: Усманов Хайрулла Хакимжанович
Мать: Усманова Рабига
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1999