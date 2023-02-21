Усманов Багадыр Хайруллович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Усманов Багадыр Хайруллович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1933

Дата смерти

1999

Пол

Мужской

Отец

1900 г.р.

Мать

Дети

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Добавил:

РУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1933

Отец: Усманов Хайрулла Хакимжанович

Мать: Усманова Рабига

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1999
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