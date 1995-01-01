Усманова Рабига — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Усманова Рабига

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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1933 г.р.
1935 г.р.
1938 г.р.

Добавил:

РУ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Усманов Хайрулла Хакимжанович

Рождение ребёнка
1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Усманов Хайрулла Хакимжанович

Рождение ребёнка
1933

Сын: Усманов Багадыр Хайруллович

Отец ребёнка: Усманов Хайрулла Хакимжанович

Рождение ребёнка
1935

Сын: Усманов Хабир Хайруллович

Отец ребёнка: Усманов Хайрулла Хакимжанович

Рождение ребёнка
1938

Сын: Усманов Самат Хайруллович

Отец ребёнка: Усманов Хайрулла Хакимжанович

Работа или профессия
Неизвестно
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