Усманова Рабига
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1929
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Усманов Хайрулла Хакимжанович
Рождение ребёнка
1931
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Усманов Хайрулла Хакимжанович
Рождение ребёнка
1933
Сын: Усманов Багадыр Хайруллович
Отец ребёнка: Усманов Хайрулла Хакимжанович
Рождение ребёнка
1935
Сын: Усманов Хабир Хайруллович
Отец ребёнка: Усманов Хайрулла Хакимжанович
Рождение ребёнка
1938
Сын: Усманов Самат Хайруллович
Отец ребёнка: Усманов Хайрулла Хакимжанович
Работа или профессия
Неизвестно