Усманова Фатима — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Усманова Фатима

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

РУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1923

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Усманов Хакимжан Ахмадуллович

Рождение ребёнка
1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Усманов Хакимжан Ахмадуллович

Рождение ребёнка
1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Усманов Хакимжан Ахмадуллович

Рождение ребёнка
1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Усманов Хакимжан Ахмадуллович

Рождение ребёнка
1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Усманов Хакимжан Ахмадуллович

Работа или профессия
Неизвестно
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