Сахибджамал Фаткулловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1812
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Отец: Фаткулла
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1846
Сын: Усманов Хабибрахман Сафиуллович
Отец ребёнка: Сафиулла Нигматуллович
Рождение ребёнка
1849
Сын: Усманов Шаймардан Сафиуллович
Отец ребёнка: Сафиулла Нигматуллович
Рождение ребёнка
1852
Сын: Усманов Шагигалей Сафиуллович
Отец ребёнка: Сафиулла Нигматуллович
Рождение ребёнка
1856
Сын: Усманов Халиулла Сафиуллович
Отец ребёнка: Сафиулла Нигматуллович
Рождение ребёнка
16.11.1868
Сын: Усманов Валиулла Сафиуллович
Отец ребёнка: Сафиулла Нигматуллович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бикбаева Хажар Сафиулловна
Отец ребёнка: Сафиулла Нигматуллович
Работа или профессия
Неизвестно