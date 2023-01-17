Сахибджамал Фаткулловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сахибджамал Фаткулловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1812

Пол

Женский

Добавил:

РУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: Фаткулла

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1846

Сын: Усманов Хабибрахман Сафиуллович

Отец ребёнка: Сафиулла Нигматуллович

Байкал, Арский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1849

Сын: Усманов Шаймардан Сафиуллович

Отец ребёнка: Сафиулла Нигматуллович

Байкал, Арский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1852

Сын: Усманов Шагигалей Сафиуллович

Отец ребёнка: Сафиулла Нигматуллович

Байкал, Арский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1856

Сын: Усманов Халиулла Сафиуллович

Отец ребёнка: Сафиулла Нигматуллович

Байкал, Арский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
16.11.1868

Сын: Усманов Валиулла Сафиуллович

Отец ребёнка: Сафиулла Нигматуллович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бикбаева Хажар Сафиулловна

Отец ребёнка: Сафиулла Нигматуллович

Работа или профессия
Неизвестно
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