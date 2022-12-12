Усманов Халиулла Сафиуллович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиУсманов Халиулла Сафиуллович

Усманов Халиулла Сафиуллович

avatar

Место рождения

Байкал, Арский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: Сафиулла Нигматуллович

Мать: Сахибджамал Фаткулловна

Байкал, Арский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1873

Сын: Усманов Халиулла Халиуллович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
20.05.1905

Дочь: Бибиуммугульсум Халиулловна

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close