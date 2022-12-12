Усманов Халиулла Сафиуллович
Место рождения
Дата рождения1856
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856
Отец: Сафиулла Нигматуллович
Мать: Сахибджамал Фаткулловна
Рождение ребёнка
1873
Сын: Усманов Халиулла Халиуллович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
20.05.1905
Дочь: Бибиуммугульсум Халиулловна
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Неизвестно