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Просенов Антон Никифорович

Место рождения

Сомовка, Горшеченский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

Вычислено 1829

Дата смерти

10.05.1909

Пол

Мужской

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1829

Отец: Просенов Никифор Васильевич

Мать: Просенова Прасковья Меркурьевна

Сомовка, Горшеченский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1852

Сын: Просенов Назар Антонович

Мать ребёнка: Просенова Авдотья Ивановна

Сомовка, Горшеченский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1856

Сын: Просенов Просяных Миней Антонович

Мать ребёнка: Просенова Авдотья Ивановна

Сомовка, Горшеченский муниципальный район, Курская область
Предки жили в д.Сомовка (Плоское) Нижнедевицкого уезда Воронежской губернии.
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Анна Антоновна

Мать ребёнка: Просенова Авдотья Ивановна

Сомовка, Горшеченский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1858

Сын: Просенов Просяных Конон Антонович

Мать ребёнка: Просенова Авдотья Ивановна

Сомовка, Горшеченский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Просенова Авдотья Ивановна

Смерть
10.05.1909
Брусенцево, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
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