Просенов Антон Никифорович
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1829
Дата смерти10.05.1909
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1829
Рождение ребёнка
1852
Мать ребёнка: Просенова Авдотья Ивановна
Рождение ребёнка
Вычислено 1856
Сын: Просенов Просяных Миней Антонович
Мать ребёнка: Просенова Авдотья Ивановна
Предки жили в д.Сомовка (Плоское) Нижнедевицкого уезда Воронежской губернии.
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Анна Антоновна
Мать ребёнка: Просенова Авдотья Ивановна
Рождение ребёнка
Вычислено 1858
Сын: Просенов Просяных Конон Антонович
Мать ребёнка: Просенова Авдотья Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
10.05.1909
Брусенцево, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край