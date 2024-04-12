Просенов Просяных Миней Антонович
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1856
Дата смерти25.07.1934
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1856
Предки жили в д.Сомовка (Плоское) Нижнедевицкого уезда Воронежской губернии.
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Похомова Татьяна Минеевна
Бракосочетание
02.01.1903
Жена: Просяных Мавра Ивановна
Второй брак. Вдова Мавра Ивановна Полщинкова. На 1917г повитуха (повивальная бабка)в с.Брусенцево.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: София Минеевна
Смерть
25.07.1934