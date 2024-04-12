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Просенов Просяных Миней Антонович

Место рождения

Сомовка, Горшеченский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

Вычислено 1856

Дата смерти

25.07.1934

Пол

Мужской

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1856

Отец: Просенов Антон Никифорович

Мать: Просенова Авдотья Ивановна

Сомовка, Горшеченский муниципальный район, Курская область
Предки жили в д.Сомовка (Плоское) Нижнедевицкого уезда Воронежской губернии.
Рождение ребёнка
1885

Дочь: Похомова Татьяна Минеевна

Мать ребёнка: не указана

Брусенцево, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
02.01.1903

Жена: Просяных Мавра Ивановна

Брусенцево, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
Второй брак. Вдова Мавра Ивановна Полщинкова. На 1917г повитуха (повивальная бабка)в с.Брусенцево.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: София Минеевна

Мать ребёнка: не указана

Брусенцево, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
25.07.1934
Брусенцево, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
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