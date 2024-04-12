Просенова (Прохорова) Авдотья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Просенова (Прохорова) Авдотья Ивановна

Место рождения

Сомовка, Горшеченский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

Вычислено 1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1832

Отец: Прохоров Иван Григорьевич

Мать: Прохорова Татьяна Карповна

Сомовка, Горшеченский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1852

Сын: Просенов Назар Антонович

Отец ребёнка: Просенов Антон Никифорович

Сомовка, Горшеченский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1856

Сын: Просенов Просяных Миней Антонович

Отец ребёнка: Просенов Антон Никифорович

Сомовка, Горшеченский муниципальный район, Курская область
Предки жили в д.Сомовка (Плоское) Нижнедевицкого уезда Воронежской губернии.
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Анна Антоновна

Отец ребёнка: Просенов Антон Никифорович

Сомовка, Горшеченский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1858

Сын: Просенов Просяных Конон Антонович

Отец ребёнка: Просенов Антон Никифорович

Сомовка, Горшеченский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Просенов Антон Никифорович

Смерть
Неизвестно
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