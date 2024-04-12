Просенова (Прохорова) Авдотья Ивановна
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1832
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1832
Рождение ребёнка
1852
Отец ребёнка: Просенов Антон Никифорович
Рождение ребёнка
Вычислено 1856
Сын: Просенов Просяных Миней Антонович
Отец ребёнка: Просенов Антон Никифорович
Предки жили в д.Сомовка (Плоское) Нижнедевицкого уезда Воронежской губернии.
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Анна Антоновна
Отец ребёнка: Просенов Антон Никифорович
Рождение ребёнка
Вычислено 1858
Сын: Просенов Просяных Конон Антонович
Отец ребёнка: Просенов Антон Никифорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно