Просенов Просяных Конон Антонович
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1858
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1858
Рождение ребёнка
1882
Сын: Просяных Василий Кононович
Мать ребёнка: Просяных Анастасия Федотовна
Рождение ребёнка
1890
Мать ребёнка: Просяных Анастасия Федотовна
Рождение ребёнка
1896
Сын: Просяных Григорий Кононович
Мать ребёнка: Просяных Анастасия Федотовна
Рождение ребёнка
1899
Сын: Просяных Илларион Кононович
Мать ребёнка: Просяных Анастасия Федотовна
Рождение ребёнка
01.06.1906
Мать ребёнка: Просяных Анастасия Федотовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Агафья Кононовна
Мать ребёнка: Просяных Анастасия Федотовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно