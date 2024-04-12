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Просенов Просяных Конон Антонович

Место рождения

Сомовка, Горшеченский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

Вычислено 1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1858

Отец: Просенов Антон Никифорович

Мать: Просенова Авдотья Ивановна

Сомовка, Горшеченский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1882

Сын: Просяных Василий Кононович

Мать ребёнка: Просяных Анастасия Федотовна

Брусенцево, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1890

Сын: Просяных Иван Кононович

Мать ребёнка: Просяных Анастасия Федотовна

Брусенцево, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1896

Сын: Просяных Григорий Кононович

Мать ребёнка: Просяных Анастасия Федотовна

Брусенцево, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1899

Сын: Просяных Илларион Кононович

Мать ребёнка: Просяных Анастасия Федотовна

Брусенцево, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
01.06.1906

Сын: Просных Павел Кононович

Мать ребёнка: Просяных Анастасия Федотовна

Брусенцево, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Агафья Кононовна

Мать ребёнка: Просяных Анастасия Федотовна

Брусенцево, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Просяных Анастасия Федотовна

Смерть
Неизвестно
Брусенцево, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
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