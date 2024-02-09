село Брусенцево, село Брусенцево, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край (на 2019) — Familio

Брусенцево

Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
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Список населённых мест Томской губернии на 1911 год

№№ по порядкуНаселённые местаВёрст от ТомскаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияЧисло дворов
Барнаульский уезд, Барнаульская волость
3Село Брусенцовское49010735400

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Алтайский край, Усть-Пристанский район
136349Брусенцевосело52°26'83°27'N-44-131

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Алтайский край, Усть-Пристанский муниципальный район, Сельское поселение Брусенцевский сельсовет
1655411101с Брусенцево#Н/Д
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