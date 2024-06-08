Просенов Никифор Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1803
Дата смертиПосле 1850
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1803
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1822
Дочь: (Просенова) Евпраксия Никифоровна
Мать ребёнка: Просенова Прасковья Меркурьевна
Рождение ребёнка
1825
Дочь: (Просенова) Степанида Никифоровна
Мать ребёнка: Просенова Прасковья Меркурьевна
Рождение ребёнка
Вычислено 1829
Сын: Просенов Просяных Антон Никифорович
Мать ребёнка: Просенова Прасковья Меркурьевна
Рождение ребёнка
1833
Дочь: (Просенова) Агафья Никифоровна
Мать ребёнка: Просенова Прасковья Меркурьевна
Рождение ребёнка
1836
Дочь: (Просенова) Марфа Никифоровна
Мать ребёнка: Просенова Прасковья Меркурьевна
Смерть
После 1850