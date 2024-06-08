Просенов Никифор Васильевич Вычислено 1803 — найти родственников по фамилии на Familio
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Просенов Никифор Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1803

Дата смерти

После 1850

Пол

Мужской

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1803

Отец: Просенов Василий Леонтьевич

Мать: Просенова Авдотья Евдокимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Просенова Прасковья Меркурьевна

Рождение ребёнка
1822

Дочь: (Просенова) Евпраксия Никифоровна

Мать ребёнка: Просенова Прасковья Меркурьевна

Сомовка, Горшеченский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1825

Дочь: (Просенова) Степанида Никифоровна

Мать ребёнка: Просенова Прасковья Меркурьевна

Сомовка, Горшеченский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1829

Сын: Просенов Просяных Антон Никифорович

Мать ребёнка: Просенова Прасковья Меркурьевна

Сомовка, Горшеченский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1833

Дочь: (Просенова) Агафья Никифоровна

Мать ребёнка: Просенова Прасковья Меркурьевна

Сомовка, Горшеченский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1836

Дочь: (Просенова) Марфа Никифоровна

Мать ребёнка: Просенова Прасковья Меркурьевна

Смерть
После 1850
Сомовка, Горшеченский муниципальный район, Курская область

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