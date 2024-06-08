Просенова Авдотья Евдокимовна
Место рождения
Дата рождения1786 ст.
Дата смертиДо 1854
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Вычислено 1803
Сын: Просенов Никифор Васильевич
Отец ребёнка: Просенов Василий Леонтьевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1811
Сын: Просенов Алексей Васильевич
Отец ребёнка: Просенов Василий Леонтьевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1820
Отец ребёнка: Просенов Василий Леонтьевич
Смерть
До 1854