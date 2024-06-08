Просенова Авдотья Евдокимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПросенова Авдотья Евдокимовна

Просенова Авдотья Евдокимовна

Место рождения

Сомовка, Горшеченский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1786 ст.

Дата смерти

До 1854

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1751 г.р.

Дети

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Сомовка, Горшеченский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Просенов Василий Леонтьевич

Рождение ребёнка
Вычислено 1803

Сын: Просенов Никифор Васильевич

Отец ребёнка: Просенов Василий Леонтьевич

Рождение ребёнка
Вычислено 1811

Сын: Просенов Алексей Васильевич

Отец ребёнка: Просенов Василий Леонтьевич

Рождение ребёнка
Вычислено 1820

Сын: Просенов Егор Васильевич

Отец ребёнка: Просенов Василий Леонтьевич

Сомовка, Горшеченский муниципальный район, Курская область
Смерть
До 1854
Сомовка, Горшеченский муниципальный район, Курская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.