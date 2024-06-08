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Просенов Василий Леонтьевич

Место рождения

Сомовка, Горшеченский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1751 ст.

Дата смерти

1842

Пол

Мужской

Отец

Около 1730 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1786 г.р.

Дети

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751 ст.

Отец: Просенов Леонтий

Мать: не указана

Сомовка, Горшеченский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Просенова Авдотья Евдокимовна

Рождение ребёнка
Вычислено 1803

Сын: Просенов Никифор Васильевич

Мать ребёнка: Просенова Авдотья Евдокимовна

Рождение ребёнка
Вычислено 1811

Сын: Просенов Алексей Васильевич

Мать ребёнка: Просенова Авдотья Евдокимовна

Рождение ребёнка
Вычислено 1820

Сын: Просенов Егор Васильевич

Мать ребёнка: Просенова Авдотья Евдокимовна

Сомовка, Горшеченский муниципальный район, Курская область
Смерть
1842

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