Просенов Василий Леонтьевич
Место рождения
Дата рождения1751 ст.
Дата смерти1842
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751 ст.
Отец: Просенов Леонтий
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Вычислено 1803
Сын: Просенов Никифор Васильевич
Мать ребёнка: Просенова Авдотья Евдокимовна
Рождение ребёнка
Вычислено 1811
Сын: Просенов Алексей Васильевич
Мать ребёнка: Просенова Авдотья Евдокимовна
Рождение ребёнка
Вычислено 1820
Мать ребёнка: Просенова Авдотья Евдокимовна
Смерть
1842