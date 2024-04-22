Просенова Прасковья Меркурьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Просенова Прасковья Меркурьевна

Место рождения

Сомовка, Горшеченский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

Вычислено 1807

Дата смерти

После 1850

Пол

Женский

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1807

Отец: не указан

Мать: не указана

Сомовка, Горшеченский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1822

Дочь: Евпраксия Никифоровна

Отец ребёнка: Просенов Никифор Васильевич

Сомовка, Горшеченский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1825

Дочь: Степанида Никифоровна

Отец ребёнка: Просенов Никифор Васильевич

Сомовка, Горшеченский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1829

Сын: Просенов Антон Никифорович

Отец ребёнка: Просенов Никифор Васильевич

Сомовка, Горшеченский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Агафья Никифоровна

Отец ребёнка: Просенов Никифор Васильевич

Сомовка, Горшеченский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1836

Дочь: Марфа Никифоровна

Отец ребёнка: Просенов Никифор Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Просенов Никифор Васильевич

Смерть
После 1850
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