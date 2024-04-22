Просенова Прасковья Меркурьевна
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1807
Дата смертиПосле 1850
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1807
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Евпраксия Никифоровна
Отец ребёнка: Просенов Никифор Васильевич
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Степанида Никифоровна
Отец ребёнка: Просенов Никифор Васильевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1829
Сын: Просенов Антон Никифорович
Отец ребёнка: Просенов Никифор Васильевич
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Агафья Никифоровна
Отец ребёнка: Просенов Никифор Васильевич
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Марфа Никифоровна
Отец ребёнка: Просенов Никифор Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1850