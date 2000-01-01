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Пржилуцкий (Przylucki) Иосиф (Jozef Andrzej) Иванович
Пржилуцкий (Przylucki) Иосиф (Jozef Andrzej) Иванович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
18.05.1827
Дата смерти
29.07.1884
Пол
Мужской
Отец
Прилуцкий (Przylucki) Иван (Jan)
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
ВП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1827
Отец:
Прилуцкий Иван
Мать: не указана
Смерть
29.07.1884
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