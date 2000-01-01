Пржилуцкий (Przylucki) Иосиф (Jozef Andrzej) Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пржилуцкий (Przylucki) Иосиф (Jozef Andrzej) Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.05.1827

Дата смерти

29.07.1884

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1827

Отец: Прилуцкий Иван

Мать: не указана

Смерть
29.07.1884
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