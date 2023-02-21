Пржилуцкий (Przylucki) Иван (Jan) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пржилуцкий (Przylucki) Иван (Jan)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1822

Дочь: Холышевич Магдалена Ивановна (Яновна)

Мать ребёнка: Пржилуцкая Юстина

Сеньковичи, Жабинковский район, Брестская область
Рождение ребёнка
18.05.1827

Сын: Пржилуцкий Иосиф Иванович

Мать ребёнка: Пржилуцкая Юстина

Сеньковичи, Жабинковский район, Брестская область
Рождение ребёнка
Около 1828

Сын: Прилуцкий Феликс Иванович

Мать ребёнка: Пржилуцкая Юстина

Рождение ребёнка
29.04.1832

Дочь: Терпиловская Анастасия Ивановна

Мать ребёнка: Пржилуцкая Юстина

Рождение ребёнка
26.03.1838

Дочь: Завиская Эмилия Ивановна

Мать ребёнка: Пржилуцкая Юстина

Сеньковичи, Жабинковский район, Брестская область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSM4-33TF-G?i=310&cc=4166194&cat=833698
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пржилуцкая Юстина

Смерть
Неизвестно
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