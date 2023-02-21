Пржилуцкий (Przylucki) Иван (Jan)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Холышевич Магдалена Ивановна (Яновна)
Мать ребёнка: Пржилуцкая Юстина
Рождение ребёнка
18.05.1827
Сын: Пржилуцкий Иосиф Иванович
Мать ребёнка: Пржилуцкая Юстина
Рождение ребёнка
Около 1828
Сын: Прилуцкий Феликс Иванович
Мать ребёнка: Пржилуцкая Юстина
Рождение ребёнка
29.04.1832
Дочь: Терпиловская Анастасия Ивановна
Мать ребёнка: Пржилуцкая Юстина
Рождение ребёнка
26.03.1838
Дочь: Завиская Эмилия Ивановна
Мать ребёнка: Пржилуцкая Юстина
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSM4-33TF-G?i=310&cc=4166194&cat=833698
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пржилуцкая Юстина
Смерть
Неизвестно