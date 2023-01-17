Прилуцкий (Przylucki) Феликс (Felix) Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПрилуцкий (Przylucki) Феликс (Felix) Иванович

Прилуцкий (Przylucki) Феликс (Felix) Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1828

Отец: Пржилуцкий (Przylucki) Иван (Jan)

Мать: Пржилуцкая (Galecka) Юстина (Justyna)

Бракосочетание
06.06.1848

Жена: Прилуцкая (Лясота) Вероника Яновна

Чернавчицы, Брестский район, Брестская область
Рождение ребёнка
28.05.1850

Сын: Прилуцкий (Przylucki) Иван (Jan) Феликсович

Мать ребёнка: Прилуцкая (Лясота) Вероника Яновна

Сеньковичи, Жабинковский район, Брестская область
"Беларусь, Гродно Метрические Книги, 1649-1915", database, FamilySearch (https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6VPG-FQGD : 5 January 2023), Феликс Прихный in entry for Иван Прихный, 1850.
Рождение ребёнка
05.09.1853

Дочь: Терпиловская (Пржилуцкая) Изабелла (Izabela) Феликсовна

Мать ребёнка: Прилуцкая (Лясота) Вероника Яновна

Сеньковичи, Жабинковский район, Брестская область
"Беларусь, Гродно Метрические Книги, 1649-1915", database, FamilySearch (https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6VPG-RGNB : 5 January 2023), Изабелла Пржилуцкая, 1853.
Рождение ребёнка
01.03.1859

Дочь: Ильковская (Прилуцкая) Виктория Феликсовна

Мать ребёнка: Прилуцкая (Лясота) Вероника Яновна

Сеньковичи, Жабинковский район, Брестская область
"Беларусь, Гродно Метрические Книги, 1649-1915", database, FamilySearch (https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6VPG-J4Z6 : 5 January 2023), Виктория Пржилуцкая, 1859.
Рождение ребёнка
10.12.1864

Дочь: Прилуцкая Стефания Феликсовна

Мать ребёнка: Прилуцкая (Лясота) Вероника Яновна

Сеньковичи, Жабинковский район, Брестская область
"Беларусь, Гродно Метрические Книги, 1649-1915", database, FamilySearch (https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6JZH-6QNB : 17 October 2022), Стефания Пржилуцкая, 1864.
Рождение ребёнка
07.09.1866

Дочь: Пржилуцкая Мария Феликсовна

Мать ребёнка: Прилуцкая (Лясота) Вероника Яновна

Сеньковичи, Жабинковский район, Брестская область
"Беларусь, Гродно Метрические Книги, 1649-1915", database, FamilySearch (https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6JZH-PRMK : 17 October 2022), Феликс Пржилуцкий in entry for Мария Пржилуцкая, 1866... Показать все
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.