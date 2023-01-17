Прилуцкий (Przylucki) Феликс (Felix) Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1828
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1828
Бракосочетание
06.06.1848
Чернавчицы, Брестский район, Брестская область
Рождение ребёнка
28.05.1850
"Беларусь, Гродно Метрические Книги, 1649-1915", database, FamilySearch (https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6VPG-FQGD : 5 January 2023), Феликс Прихный in entry for Иван Прихный, 1850.
Рождение ребёнка
05.09.1853
Дочь: Терпиловская (Пржилуцкая) Изабелла (Izabela) Феликсовна
Мать ребёнка: Прилуцкая (Лясота) Вероника Яновна
"Беларусь, Гродно Метрические Книги, 1649-1915", database, FamilySearch (https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6VPG-RGNB : 5 January 2023), Изабелла Пржилуцкая, 1853.
Рождение ребёнка
01.03.1859
Дочь: Ильковская (Прилуцкая) Виктория Феликсовна
Мать ребёнка: Прилуцкая (Лясота) Вероника Яновна
"Беларусь, Гродно Метрические Книги, 1649-1915", database, FamilySearch (https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6VPG-J4Z6 : 5 January 2023), Виктория Пржилуцкая, 1859.
Рождение ребёнка
10.12.1864
Дочь: Прилуцкая Стефания Феликсовна
Мать ребёнка: Прилуцкая (Лясота) Вероника Яновна
"Беларусь, Гродно Метрические Книги, 1649-1915", database, FamilySearch (https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6JZH-6QNB : 17 October 2022), Стефания Пржилуцкая, 1864.
Рождение ребёнка
07.09.1866
Дочь: Пржилуцкая Мария Феликсовна
Мать ребёнка: Прилуцкая (Лясота) Вероника Яновна
"Беларусь, Гродно Метрические Книги, 1649-1915", database, FamilySearch (https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6JZH-PRMK : 17 October 2022), Феликс Пржилуцкий in entry for Мария Пржилуцкая, 1866... Показать все
Смерть
Неизвестно