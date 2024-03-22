Прилуцкая (Лясота) Вероника Яновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прилуцкая (Лясота) Вероника Яновна

Место рождения

Лясоты, Жабинковский район, Брестская область

Дата рождения

Около 1829

Дата смерти

20.10.1890

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1829

Отец: Лясота Ян

Мать: Лясота Изабелла

Лясоты, Жабинковский район, Брестская область
Бракосочетание
06.06.1848

Муж: Прилуцкий Феликс Иванович

Чернавчицы, Брестский район, Брестская область
Рождение ребёнка
28.05.1850

Сын: Прилуцкий Иван Феликсович

Отец ребёнка: Прилуцкий Феликс Иванович

Сеньковичи, Жабинковский район, Брестская область
"Беларусь, Гродно Метрические Книги, 1649-1915", database, FamilySearch (https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6VPG-FQGD : 5 January 2023), Феликс Прихный in entry for Иван Прихный, 1850.
Рождение ребёнка
05.09.1853

Дочь: Терпиловская Изабелла Феликсовна

Отец ребёнка: Прилуцкий Феликс Иванович

Сеньковичи, Жабинковский район, Брестская область
"Беларусь, Гродно Метрические Книги, 1649-1915", database, FamilySearch (https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6VPG-RGNB : 5 January 2023), Изабелла Пржилуцкая, 1853.
Рождение ребёнка
01.03.1859

Дочь: Ильковская Виктория Феликсовна

Отец ребёнка: Прилуцкий Феликс Иванович

Сеньковичи, Жабинковский район, Брестская область
"Беларусь, Гродно Метрические Книги, 1649-1915", database, FamilySearch (https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6VPG-J4Z6 : 5 January 2023), Виктория Пржилуцкая, 1859.
Рождение ребёнка
10.12.1864

Дочь: Прилуцкая Стефания Феликсовна

Отец ребёнка: Прилуцкий Феликс Иванович

Сеньковичи, Жабинковский район, Брестская область
"Беларусь, Гродно Метрические Книги, 1649-1915", database, FamilySearch (https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6JZH-6QNB : 17 October 2022), Стефания Пржилуцкая, 1864.
Рождение ребёнка
07.09.1866

Дочь: Пржилуцкая Мария Феликсовна

Отец ребёнка: Прилуцкий Феликс Иванович

Сеньковичи, Жабинковский район, Брестская область
"Беларусь, Гродно Метрические Книги, 1649-1915", database, FamilySearch (https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6JZH-PRMK : 17 October 2022), Феликс Пржилуцкий in entry for Мария Пржилуцкая, 1866... Показать все
Смерть
20.10.1890
Сеньковичи, Жабинковский район, Брестская область
"Беларусь, Минск Метрические Книги, 1700-1965", database, FamilySearch (https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6VS2-6MLP : 2 March 2023), Вероника Лясотов Пржилуцка, 1890.
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