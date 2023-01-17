Прилуцкая Стефания Феликсовна
Место рождения
Дата рождения10.12.1864
Дата смерти27.06.1865
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
10.12.1864
Отец: Прилуцкий Феликс Иванович
Мать: Прилуцкая Вероника
"Беларусь, Гродно Метрические Книги, 1649-1915", database, FamilySearch (https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6JZH-6QNB : 17 October 2022), Стефания Пржилуцкая, 1864.
Смерть
27.06.1865