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Прилуцкая Стефания Феликсовна

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Место рождения

Сеньковичи, Жабинковский район, Брестская область

Дата рождения

10.12.1864

Дата смерти

27.06.1865

Пол

Женский

Отец

Около 1828 г.р.

Мать

Около 1827 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВП
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Место
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Рождение
10.12.1864

Отец: Прилуцкий Феликс Иванович

Мать: Прилуцкая Вероника

Сеньковичи, Жабинковский район, Брестская область
"Беларусь, Гродно Метрические Книги, 1649-1915", database, FamilySearch (https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6JZH-6QNB : 17 October 2022), Стефания Пржилуцкая, 1864.
Смерть
27.06.1865
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