Прилуцкий (Przylucki) Иван (Jan) Феликсович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прилуцкий (Przylucki) Иван (Jan) Феликсович

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Место рождения

Сеньковичи, Жабинковский район, Брестская область

Дата рождения

28.05.1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1828 г.р.

Мать

Около 1827 г.р.

Жена

1865 г.р.
1859 г.р.

Дети

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1850

Отец: Прилуцкий Феликс Иванович

Мать: Прилуцкая Вероника

Сеньковичи, Жабинковский район, Брестская область
Рождение ребёнка
24.02.1879

Дочь: Прилуцкая Марианна Ивановна

Мать ребёнка: Прилуцкая Розалия Филипповна

Сеньковичи, Жабинковский район, Брестская область
"Беларусь, Гродно Метрические Книги, 1649-1915", database, FamilySearch (https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6JZH-PNFB : 17 October 2022), Мариянна Пржилуцкая, 1879.
Рождение ребёнка
11.06.1881

Сын: Прилуцкий Антон Иванович

Мать ребёнка: Прилуцкая Розалия Филипповна

Сеньковичи, Жабинковский район, Брестская область
"Беларусь, Гродно Метрические Книги, 1649-1915", database, FamilySearch (https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6JZ4-FZS3 : 17 October 2022), Розалия Чижевская in entry for Антон Пржилуцкий, 1881... Показать все
Рождение ребёнка
26.12.1882

Дочь: Гоголь Стефания Ивановна

Мать ребёнка: Прилуцкая Розалия Филипповна

Сеньковичи, Жабинковский район, Брестская область
"Беларусь, Гродно Метрические Книги, 1649-1915", database, FamilySearch (https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6JZH-HTKM : 17 October 2022), Стефания Пржилуцкая, 1882.
Рождение ребёнка
26.09.1885

Дочь: Гоголь Анна Ивановна

Мать ребёнка: Прилуцкая Розалия Филипповна

Бракосочетание
24.05.1887

Жена: Прилуцкая Каролина Антониевна

Каменец, Каменецкий район, Брестская область
Бракосочетание
24.05.1887

Жена: не указана

Каменец, Каменецкий район, Брестская область
Рождение ребёнка
25.10.1888

Дочь: Лисовская Францишка Ивановна

Мать ребёнка: Прилуцкая Каролина Антониевна

Сеньковичи, Жабинковский район, Брестская область
"Беларусь, Минск Метрические Книги, 1700-1965", database, FamilySearch (https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6VS2-M7T5 : 9 December 2022), Францишка Пржилуцкая, 1888. Восприемники: Иван Юхнови... Показать все
Рождение ребёнка
25.03.1891

Сын: Прилуцкий Пётр Иванович

Мать ребёнка: Прилуцкая Каролина Антониевна

Сеньковичи, Жабинковский район, Брестская область
Рождение ребёнка
28.09.1893

Сын: Прилуцкий Викентий Иванович

Мать ребёнка: Прилуцкая Каролина Антониевна

Сеньковичи
Рождение ребёнка
15.10.1896

Дочь: Мицкевич Аделия Ивановна

Мать ребёнка: Прилуцкая Каролина Антониевна

Сеньковичи, Жабинковский район, Брестская область
Рождение ребёнка
1901

Сын: Прилуцкий Владислав Иванович

Мать ребёнка: Прилуцкая Каролина Антониевна

Сеньковичи, Жабинковский район, Брестская область
Рождение ребёнка
01.05.1904

Сын: Прилуцкий Станислав Иванович

Мать ребёнка: Прилуцкая Каролина Антониевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прилуцкая Розалия Филипповна

Смерть
Неизвестно
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