Прилуцкий (Przylucki) Иван (Jan) Феликсович
Место рождения
Дата рождения28.05.1850
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1850
Отец: Прилуцкий Феликс Иванович
Мать: Прилуцкая Вероника
Рождение ребёнка
24.02.1879
Дочь: Прилуцкая Марианна Ивановна
Мать ребёнка: Прилуцкая Розалия Филипповна
"Беларусь, Гродно Метрические Книги, 1649-1915", database, FamilySearch (https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6JZH-PNFB : 17 October 2022), Мариянна Пржилуцкая, 1879.
Рождение ребёнка
11.06.1881
Мать ребёнка: Прилуцкая Розалия Филипповна
"Беларусь, Гродно Метрические Книги, 1649-1915", database, FamilySearch (https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6JZ4-FZS3 : 17 October 2022), Розалия Чижевская in entry for Антон Пржилуцкий, 1881... Показать все
Рождение ребёнка
26.12.1882
Дочь: Гоголь Стефания Ивановна
Мать ребёнка: Прилуцкая Розалия Филипповна
"Беларусь, Гродно Метрические Книги, 1649-1915", database, FamilySearch (https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6JZH-HTKM : 17 October 2022), Стефания Пржилуцкая, 1882.
Рождение ребёнка
26.09.1885
Дочь: Гоголь Анна Ивановна
Мать ребёнка: Прилуцкая Розалия Филипповна
Бракосочетание
24.05.1887
Бракосочетание
24.05.1887
Жена: не указана
Рождение ребёнка
25.10.1888
Дочь: Лисовская Францишка Ивановна
Мать ребёнка: Прилуцкая Каролина Антониевна
"Беларусь, Минск Метрические Книги, 1700-1965", database, FamilySearch (https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6VS2-M7T5 : 9 December 2022), Францишка Пржилуцкая, 1888. Восприемники: Иван Юхнови... Показать все
Рождение ребёнка
25.03.1891
Мать ребёнка: Прилуцкая Каролина Антониевна
Рождение ребёнка
28.09.1893
Сын: Прилуцкий Викентий Иванович
Мать ребёнка: Прилуцкая Каролина Антониевна
Сеньковичи
Рождение ребёнка
15.10.1896
Дочь: Мицкевич Аделия Ивановна
Мать ребёнка: Прилуцкая Каролина Антониевна
Рождение ребёнка
1901
Сын: Прилуцкий Владислав Иванович
Мать ребёнка: Прилуцкая Каролина Антониевна
Рождение ребёнка
01.05.1904
Сын: Прилуцкий Станислав Иванович
Мать ребёнка: Прилуцкая Каролина Антониевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно