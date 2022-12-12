Гоголь (Прилуцкая) Стефания Ивановна
Место рождения
Дата рождения26.12.1882
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1882
Бракосочетание
11.11.1901
Кобрин, Кобринский район, Брестская область
Рождение ребёнка
10.05.1903
Сын: Гоголь Бронислав Адамович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
26.01.1910
Сын: Гоголь Станислав Адамович
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно