Гоголь (Прилуцкая) Стефания Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГоголь (Прилуцкая) Стефания Ивановна

Гоголь (Прилуцкая) Стефания Ивановна

avatar

Место рождения

Сеньковичи, Жабинковский район, Брестская область

Дата рождения

26.12.1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1882

Отец: Прилуцкий Иван Феликсович

Мать: Прилуцкая Розалия Филипповна

Сеньковичи, Жабинковский район, Брестская область
Бракосочетание
11.11.1901

Муж: Гоголь Адам Казимирович

Кобрин, Кобринский район, Брестская область
Рождение ребёнка
10.05.1903

Сын: Гоголь Бронислав Адамович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
26.01.1910

Сын: Гоголь Станислав Адамович

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close