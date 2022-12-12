Прилуцкая (Чижевская) Розалия Филипповна
Место рождения
Дата рождения19.01.1859
Дата смерти23.10.1886
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1859
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.02.1879
Дочь: Прилуцкая Марианна Ивановна
Отец ребёнка: Прилуцкий Иван Феликсович
Рождение ребёнка
11.06.1881
Отец ребёнка: Прилуцкий Иван Феликсович
Рождение ребёнка
26.12.1882
Дочь: Прилуцкая Стефания Ивановна
Отец ребёнка: Прилуцкий Иван Феликсович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
23.10.1886
От чехотки.