Прилуцкая (Чижевская) Розалия Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прилуцкая (Чижевская) Розалия Филипповна

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Место рождения

Каменец, Каменецкий район, Брестская область

Дата рождения

19.01.1859

Дата смерти

23.10.1886

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1859

Отец: не указан

Мать: не указана

Каменец, Каменецкий район, Брестская область
Рождение ребёнка
24.02.1879

Дочь: Прилуцкая Марианна Ивановна

Отец ребёнка: Прилуцкий Иван Феликсович

Рождение ребёнка
11.06.1881

Сын: Прилуцкий Антон Иванович

Отец ребёнка: Прилуцкий Иван Феликсович

Рождение ребёнка
26.12.1882

Дочь: Прилуцкая Стефания Ивановна

Отец ребёнка: Прилуцкий Иван Феликсович

Сеньковичи, Жабинковский район, Брестская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Прилуцкий Иван Феликсович

Смерть
23.10.1886
Сеньковичи, Жабинковский район, Брестская область
От чехотки.
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