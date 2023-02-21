Гоголь Бронислав Адамович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГоголь Бронислав Адамович

Гоголь Бронислав Адамович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.05.1903

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1879 г.р.

Мать

1882 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1903

Отец: Гоголь Адам Казимирович

Мать: Гоголь Стефания Ивановна

"Беларусь, Минск Метрические Книги, 1700-1965", database, FamilySearch (https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6VS2-F8TB : 9 December 2022), Стефания Пржелуцкая in entry for Бронислав Гоголев, 19... Показать все
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close