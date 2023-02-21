Гоголь Бронислав Адамович
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.05.1903
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1903
Отец: Гоголь Адам Казимирович
Мать: Гоголь Стефания Ивановна
"Беларусь, Минск Метрические Книги, 1700-1965", database, FamilySearch (https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6VS2-F8TB : 9 December 2022), Стефания Пржелуцкая in entry for Бронислав Гоголев, 19... Показать все
Смерть
Неизвестно