Карпович (Гоголь) Мария Адамовна
Место рождения
Дата рождения21.05.1912
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
МужНе указан
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1912
Отец: Гоголь Адам Казимирович
Мать: Гоголь Стефания Ивановна
"Беларусь, Минск Метрические Книги, 1700-1965", database, FamilySearch (https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6VS2-ZHZ7 : 9 December 2022), Стефания Пржилуцкая in entry for Мария Гоголев, 1912. ... Показать все
Бракосочетание
01.05.1937
Муж: не указан
Кобрин, Кобринский район, Брестская область
Смерть
Неизвестно