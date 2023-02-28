Карпович (Гоголь) Мария Адамовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карпович (Гоголь) Мария Адамовна

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Место рождения

Залузье, Жабинковский район, Брестская область

Дата рождения

21.05.1912

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1879 г.р.

Мать

1882 г.р.

Муж

Не указан

Дети

Не указаны

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1912

Отец: Гоголь Адам Казимирович

Мать: Гоголь Стефания Ивановна

Залузье, Жабинковский район, Брестская область
"Беларусь, Минск Метрические Книги, 1700-1965", database, FamilySearch (https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6VS2-ZHZ7 : 9 December 2022), Стефания Пржилуцкая in entry for Мария Гоголев, 1912. ... Показать все
Бракосочетание
01.05.1937

Муж: не указан

Кобрин, Кобринский район, Брестская область
Смерть
Неизвестно
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