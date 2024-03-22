Прилуцкий (Przylucki) Владислав (Wladyslaw) Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПрилуцкий (Przylucki) Владислав (Wladyslaw) Иванович

Прилуцкий (Przylucki) Владислав (Wladyslaw) Иванович

avatar

Место рождения

Сеньковичи, Жабинковский район, Брестская область

Дата рождения

1901

Дата смерти

17.08.1969

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: Прилуцкий Иван Феликсович

Мать: Прилуцкая Каролина Антониевна

Сеньковичи, Жабинковский район, Брестская область
Бракосочетание
24.04.1927

Жена: скрыто настройками приватности

Каменец, Каменецкий район, Брестская область
Рождение ребёнка
28.02.1929

Дочь: Давидчик Амилия Владиславовна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Сеньковичи, Жабинковский район, Брестская область
Рождение ребёнка
03.06.1931

Сын: Прилуцкий Иван Владиславович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Сеньковичи, Жабинковский район, Брестская область
Рождение ребёнка
06.01.1934

Сын: Прилуцкий Леонид Владиславович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
18.04.1938

Жена: Прилуцкая Анна Теофильдовна

Збироги, Брестский район, Брестская область
Рождение ребёнка
04.05.1942

Дочь: Кузнец Софья Владиславовна

Мать ребёнка: Прилуцкая Анна Теофильдовна

Сеньковичи, Жабинковский район, Брестская область
Смерть
17.08.1969
Сеньковичи, Жабинковский район, Брестская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close