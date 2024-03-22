Прилуцкий (Przylucki) Владислав (Wladyslaw) Иванович
Место рождения
Дата рождения1901
Дата смерти17.08.1969
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901
Бракосочетание
24.04.1927
Жена: скрыто настройками приватности
Каменец, Каменецкий район, Брестская область
Рождение ребёнка
28.02.1929
Дочь: Давидчик Амилия Владиславовна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
03.06.1931
Сын: Прилуцкий Иван Владиславович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
06.01.1934
Сын: Прилуцкий Леонид Владиславович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
18.04.1938
Збироги, Брестский район, Брестская область
Рождение ребёнка
04.05.1942
Дочь: Кузнец Софья Владиславовна
Мать ребёнка: Прилуцкая Анна Теофильдовна
Смерть
17.08.1969