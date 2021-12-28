Прилуцкий Леонид (Леонард) Владиславович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прилуцкий Леонид (Леонард) Владиславович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.01.1934

Дата смерти

28.12.2021

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1934

Отец: Прилуцкий Владислав Иванович

Мать: Прилуцкая Фелиция (Felicja) Ивановна

Бракосочетание
14.10.1960

Жена: Прилуцкая Татьяна Дмитриевна

Степанки, Жабинковский район, Брестская область
Рождение ребёнка
15.03.1968

Сын: Прилуцкий Виктор Леонидович

Мать ребёнка: Прилуцкая Татьяна Дмитриевна

Соколово, Жабинковский район, Брестская область
Смерть
28.12.2021
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