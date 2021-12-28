Прилуцкий Леонид (Леонард) Владиславович
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.01.1934
Дата смерти28.12.2021
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1934
Бракосочетание
14.10.1960
Степанки, Жабинковский район, Брестская область
Рождение ребёнка
15.03.1968
Сын: Прилуцкий Виктор Леонидович
Мать ребёнка: Прилуцкая Татьяна Дмитриевна
Соколово, Жабинковский район, Брестская область
Смерть
28.12.2021