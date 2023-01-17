Прилуцкая (Юхнович) Каролина Антониевна
Место рождения
Дата рождения31.01.1865
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.1865
Бракосочетание
24.05.1887
Рождение ребёнка
25.10.1888
Дочь: Лисовская Францишка Ивановна
Отец ребёнка: Прилуцкий Иван Феликсович
Рождение ребёнка
25.03.1891
Отец ребёнка: Прилуцкий Иван Феликсович
Рождение ребёнка
28.09.1893
Сын: Прилуцкий Викентий Иванович
Отец ребёнка: Прилуцкий Иван Феликсович
Сеньковичи
Рождение ребёнка
15.10.1896
Дочь: Мицкевич Аделия Ивановна
Отец ребёнка: Прилуцкий Иван Феликсович
Рождение ребёнка
1901
Сын: Прилуцкий Владислав Иванович
Отец ребёнка: Прилуцкий Иван Феликсович
Рождение ребёнка
01.05.1904
Сын: Прилуцкий Станислав Иванович
Отец ребёнка: Прилуцкий Иван Феликсович
Смерть
Неизвестно