Прилуцкая (Юхнович) Каролина Антониевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прилуцкая (Юхнович) Каролина Антониевна

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Место рождения

Каменец, Каменецкий район, Брестская область

Дата рождения

31.01.1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.1865

Отец: Юхнович Антоний Станиславович

Мать: Юхнович Гелена Стефановна

Каменец, Каменецкий район, Брестская область
Бракосочетание
24.05.1887

Муж: Прилуцкий Иван Феликсович

Каменец, Каменецкий район, Брестская область
Рождение ребёнка
25.10.1888

Дочь: Лисовская Францишка Ивановна

Отец ребёнка: Прилуцкий Иван Феликсович

Сеньковичи, Жабинковский район, Брестская область
Рождение ребёнка
25.03.1891

Сын: Прилуцкий Пётр Иванович

Отец ребёнка: Прилуцкий Иван Феликсович

Сеньковичи, Жабинковский район, Брестская область
Рождение ребёнка
28.09.1893

Сын: Прилуцкий Викентий Иванович

Отец ребёнка: Прилуцкий Иван Феликсович

Сеньковичи
Рождение ребёнка
15.10.1896

Дочь: Мицкевич Аделия Ивановна

Отец ребёнка: Прилуцкий Иван Феликсович

Сеньковичи, Жабинковский район, Брестская область
Рождение ребёнка
1901

Сын: Прилуцкий Владислав Иванович

Отец ребёнка: Прилуцкий Иван Феликсович

Сеньковичи, Жабинковский район, Брестская область
Рождение ребёнка
01.05.1904

Сын: Прилуцкий Станислав Иванович

Отец ребёнка: Прилуцкий Иван Феликсович

Смерть
Неизвестно
Сеньковичи, Жабинковский район, Брестская область
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