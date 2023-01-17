Юхнович Антоний Станиславович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1833
Дата смерти18.11.1910
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1833
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
31.01.1865
Дочь: Прилуцкая Каролина Антониевна
Мать ребёнка: Юхнович Гелена Стефановна
Каменец, Каменецкий район, Брестская область
Смерть
18.11.1910
Замосты, Каменицо-Литовская волость, Брестский уезд