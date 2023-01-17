Юхнович Антоний Станиславович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юхнович Антоний Станиславович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1833

Дата смерти

18.11.1910

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1833

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
31.01.1865

Дочь: Прилуцкая Каролина Антониевна

Мать ребёнка: Юхнович Гелена Стефановна

Каменец, Каменецкий район, Брестская область
Смерть
18.11.1910
Замосты, Каменицо-Литовская волость, Брестский уезд
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