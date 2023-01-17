Прилуцкая (Пржилуцкая) Изабелла (Izabela) Феликсовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прилуцкая (Пржилуцкая) Изабелла (Izabela) Феликсовна

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Место рождения

Сеньковичи, Жабинковский район, Брестская область

Дата рождения

05.09.1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1853

Отец: Прилуцкий Феликс Иванович

Мать: Прилуцкая Вероника

Сеньковичи, Жабинковский район, Брестская область
"Беларусь, Гродно Метрические Книги, 1649-1915", database, FamilySearch (https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6VPG-RGNB : 5 January 2023), Изабелла Пржилуцкая, 1853.
Бракосочетание
19.09.1876

Муж: Терпиловский Иван Антонович

Кобрин, Кобринский район, Брестская область
"Беларусь, Гродно Метрические Книги, 1649-1915", database, FamilySearch (https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6JZH-RVHN : 17 October 2022), Изабелла Пржилуцка in entry for Иван Терпиловский, 18... Показать все
Рождение ребёнка
12.06.1888

Сын: Терпиловский Николай Иванович

Отец ребёнка: Терпиловский Иван Антонович

Паевщизна/ Пруска
Смерть
Неизвестно
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