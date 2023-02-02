Пржилуцкая (Galecka) Юстина (Justyna) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пржилуцкая (Galecka) Юстина (Justyna)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1798

Дата смерти

19.09.1874

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1798

Отец: Галецкий Фридрих (Fryderyk) Ignacy

Мать: Галецкая (Гродзкая) Агата

Бракосочетание
?.02.1812

Муж: Пржилуцкий (Przylucki) Иван (Jan)

Збироги, Брестский район, Брестская область
Рождение ребёнка
Около 1819

Дочь: Визарт (Пржилуцкая) Анелия Ивановна (Яновна)

Отец ребёнка: Пржилуцкий (Przylucki) Иван (Jan)

Сеньковичи, Жабинковский район, Брестская область
Рождение ребёнка
1822

Дочь: Холышевич Магдалена Ивановна (Яновна)

Отец ребёнка: Пржилуцкий (Przylucki) Иван (Jan)

Сеньковичи, Жабинковский район, Брестская область
Рождение ребёнка
18.05.1827

Сын: Пржилуцкий (Przylucki) Иосиф (Jozef Andrzej) Иванович

Отец ребёнка: Пржилуцкий (Przylucki) Иван (Jan)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSM4-D494?cc=4166194&cat=833698
Рождение ребёнка
Около 1828

Сын: Прилуцкий (Przylucki) Феликс (Felix) Иванович

Отец ребёнка: Пржилуцкий (Przylucki) Иван (Jan)

Рождение ребёнка
30.10.1829

Дочь: Терпиловская (Пржилуцкая) Марианна Ивановна (Яновна)

Отец ребёнка: Пржилуцкий (Przylucki) Иван (Jan)

Сеньковичи, Жабинковский район, Брестская область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSMW-67KL-R?cc=4166194&cat=833698
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Одровонж (Пржилуцкая) Юлия Ивановна

Отец ребёнка: Пржилуцкий (Przylucki) Иван (Jan)

Сеньковичи, Жабинковский район, Брестская область
Рождение ребёнка
29.04.1832

Дочь: Терпиловская (Пржилуцкая) Анастасия (Anastazja) Ивановна

Отец ребёнка: Пржилуцкий (Przylucki) Иван (Jan)

Рождение ребёнка
26.03.1838

Дочь: Завиская (Пржилуцкая) Емилия (Emilia) Ивановна

Отец ребёнка: Пржилуцкий (Przylucki) Иван (Jan)

Сеньковичи, Жабинковский район, Брестская область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSM4-33TF-G?i=310&cc=4166194&cat=833698
Смерть
19.09.1874
Сеньковичи, Жабинковский район, Брестская область
От старости около 80 лет.
Похороны
21.09.1874
Кобрин, Кобринский район, Брестская область

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