Пржилуцкая (Galecka) Юстина (Justyna)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1798
Дата смерти19.09.1874
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1798
Бракосочетание
?.02.1812
Збироги, Брестский район, Брестская область
Рождение ребёнка
Около 1819
Дочь: Визарт (Пржилуцкая) Анелия Ивановна (Яновна)
Отец ребёнка: Пржилуцкий (Przylucki) Иван (Jan)
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Холышевич Магдалена Ивановна (Яновна)
Отец ребёнка: Пржилуцкий (Przylucki) Иван (Jan)
Рождение ребёнка
18.05.1827
Сын: Пржилуцкий (Przylucki) Иосиф (Jozef Andrzej) Иванович
Отец ребёнка: Пржилуцкий (Przylucki) Иван (Jan)
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSM4-D494?cc=4166194&cat=833698
Рождение ребёнка
Около 1828
Рождение ребёнка
30.10.1829
Дочь: Терпиловская (Пржилуцкая) Марианна Ивановна (Яновна)
Отец ребёнка: Пржилуцкий (Przylucki) Иван (Jan)
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSMW-67KL-R?cc=4166194&cat=833698
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Одровонж (Пржилуцкая) Юлия Ивановна
Отец ребёнка: Пржилуцкий (Przylucki) Иван (Jan)
Рождение ребёнка
29.04.1832
Рождение ребёнка
26.03.1838
Дочь: Завиская (Пржилуцкая) Емилия (Emilia) Ивановна
Отец ребёнка: Пржилуцкий (Przylucki) Иван (Jan)
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSM4-33TF-G?i=310&cc=4166194&cat=833698
Смерть
19.09.1874
От старости около 80 лет.
Похороны
21.09.1874
Кобрин, Кобринский район, Брестская область