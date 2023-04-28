Визарт (Пржилуцкая) Анелия Ивановна (Яновна)
Место рождения
Дата рожденияОколо 1819
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1819
Отец: Пржилуцкий Иван
Мать: Пржилуцкая Юстина
Бракосочетание
09.06.1847
Муж: Визарт Матеуш
Збироги, Брестский район, Брестская область
Рождение ребёнка
28.04.1849
Сын: Визарт Иван
Отец ребёнка: не указан
Брест, Брестская область
Смерть
Неизвестно