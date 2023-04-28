Визарт (Пржилуцкая) Анелия Ивановна (Яновна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Визарт (Пржилуцкая) Анелия Ивановна (Яновна)

Место рождения

Сеньковичи, Жабинковский район, Брестская область

Дата рождения

Около 1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1819

Отец: Пржилуцкий Иван

Мать: Пржилуцкая Юстина

Сеньковичи, Жабинковский район, Брестская область
Бракосочетание
09.06.1847

Муж: Визарт Матеуш

Збироги, Брестский район, Брестская область
Рождение ребёнка
28.04.1849

Сын: Визарт Иван

Отец ребёнка: не указан

Брест, Брестская область
Смерть
Неизвестно
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