Терпиловская (Пржилуцкая) Марианна Ивановна (Яновна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Терпиловская (Пржилуцкая) Марианна Ивановна (Яновна)

Место рождения

Сеньковичи, Жабинковский район, Брестская область

Дата рождения

30.10.1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1829

Отец: Пржилуцкий Иван

Мать: Пржилуцкая Юстина

Сеньковичи, Жабинковский район, Брестская область
Бракосочетание
29.06.1869

Муж: Терпиловский Матеуш Казимирович

Кобрин, Кобринский район, Брестская область
"Беларусь, Гродно Метрические Книги, 1649-1915", database, FamilySearch (https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6VPP-XXV3 : 5 January 2023), Марианна Пржилуцка in entry for Матеуш Терпиловский, 1... Показать все
Смерть
Неизвестно
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