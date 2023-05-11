Терпиловский Матеуш Казимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Терпиловский Матеуш Казимирович

Место рождения

Зеленец, Брестский район, Брестская область

Дата рождения

1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1829 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: не указан

Мать: не указана

Зеленец, Брестский район, Брестская область
Бракосочетание
29.06.1869

Жена: Терпиловская Марианна Ивановна (Яновна)

Кобрин, Кобринский район, Брестская область
"Беларусь, Гродно Метрические Книги, 1649-1915", database, FamilySearch (https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6VPP-XXV3 : 5 January 2023), Марианна Пржилуцка in entry for Матеуш Терпиловский, 1... Показать все
Смерть
Неизвестно
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