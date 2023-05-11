Терпиловский Матеуш Казимирович
Место рождения
Дата рождения1831
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
29.06.1869
Кобрин, Кобринский район, Брестская область
"Беларусь, Гродно Метрические Книги, 1649-1915", database, FamilySearch (https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6VPP-XXV3 : 5 January 2023), Марианна Пржилуцка in entry for Матеуш Терпиловский, 1... Показать все
Смерть
Неизвестно