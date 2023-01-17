Пржилуцкая (Mikuczewska) Тереза (Teresa) Францевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пржилуцкая (Mikuczewska) Тереза (Teresa) Францевна

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Место рождения

Pajewszczyzna

Дата рождения

Около 1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1835

Отец: не указан

Мать: не указана

Pajewszczyzna
Бракосочетание
26.05.1857

Муж: Пржилуцкий Иосиф Иванович

Крупчицы, Озятская волость, Кобринский уезд
Рождение ребёнка
20.11.1858

Дочь: Кучинская Феликса Иосифовна

Отец ребёнка: не указан

Сеньковичи, Жабинковский район, Брестская область
"Беларусь, Гродно Метрические Книги, 1649-1915", database, FamilySearch (https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6JZH-XZKM : 17 October 2022), Феликс Пржилуцкий, 1858.
Смерть
Неизвестно
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