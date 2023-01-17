Пржилуцкая (Mikuczewska) Тереза (Teresa) Францевна
Место рожденияPajewszczyzna
Дата рожденияОколо 1835
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1835
Отец: не указан
Мать: не указана
Pajewszczyzna
Бракосочетание
26.05.1857
Крупчицы, Озятская волость, Кобринский уезд
Рождение ребёнка
20.11.1858
Дочь: Кучинская Феликса Иосифовна
Отец ребёнка: не указан
Сеньковичи, Жабинковский район, Брестская область
"Беларусь, Гродно Метрические Книги, 1649-1915", database, FamilySearch (https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6JZH-XZKM : 17 October 2022), Феликс Пржилуцкий, 1858.
Смерть
Неизвестно