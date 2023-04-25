Янишевская (Пржилуцкая) Юзефа Иосифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Янишевская (Пржилуцкая) Юзефа Иосифовна

Место рождения

Сеньковичи, Жабинковский район, Брестская область

Дата рождения

20.09.1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1863

Отец: Пржилуцкий (Przylucki) Иосиф (Jozef Andrzej) Иванович

Мать: Пржилуцкая (Mikuczewska) Тереза (Teresa) Францевна

Сеньковичи, Жабинковский район, Брестская область
"Беларусь, Гродно Метрические Книги, 1649-1915", database, FamilySearch (https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6VPP-4CKW : 5 January 2023), Тереса Микучевска in entry for Иозефа Пржылуцкая, 1863... Показать все
Бракосочетание
22.11.1892

Муж: Янишевский Каетан

Кобрин, Кобринский район, Брестская область
Смерть
Неизвестно

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