Янишевская (Пржилуцкая) Юзефа Иосифовна
Место рождения
Дата рождения20.09.1863
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1863
Отец: Пржилуцкий (Przylucki) Иосиф (Jozef Andrzej) Иванович
"Беларусь, Гродно Метрические Книги, 1649-1915", database, FamilySearch (https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6VPP-4CKW : 5 January 2023), Тереса Микучевска in entry for Иозефа Пржылуцкая, 1863... Показать все
Бракосочетание
22.11.1892
Муж: Янишевский Каетан
Кобрин, Кобринский район, Брестская область
Смерть
Неизвестно