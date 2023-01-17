Пржилуцкий Фадей (Тадеуш) Иосифович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пржилуцкий Фадей (Тадеуш) Иосифович

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Место рождения

Сеньковичи, Жабинковский район, Брестская область

Дата рождения

01.11.1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1860

Отец: Пржилуцкий Иосиф Иванович

Мать: Пржилуцкая Тереза Францевна

Сеньковичи, Жабинковский район, Брестская область
"Беларусь, Гродно Метрические Книги, 1649-1915", database, FamilySearch (https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6VPG-RG6B : 5 January 2023), Тересса Микучевска in entry for Тадеуш Пржилуцкий, 186... Показать все
Бракосочетание
19.10.1886

Жена: Пржилуцкая Виктория Францевна

Кобрин, Кобринский район, Брестская область
"Беларусь, Минск Метрические Книги, 1700-1965", database, FamilySearch (https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6VSL-VYRR : 9 December 2022), Фадей Пржилуцкий, 1886.
Рождение ребёнка
27.09.1887

Сын: Пржилуцкий Станислав Фадеевич

Мать ребёнка: Пржилуцкая Виктория Францевна

Сеньковичи, Жабинковский район, Брестская область
"Беларусь, Минск Метрические Книги, 1700-1965", database, FamilySearch (https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6VS2-JBVJ : 9 December 2022), Фадей Иосифов Пржилуцкий in entry for Станислав Пржилу... Показать все
Рождение ребёнка
20.11.1891

Сын: Пржилуцкий Владислав Фадеевич

Мать ребёнка: Пржилуцкая Виктория Францевна

Сеньковичи, Жабинковский район, Брестская область
"Беларусь, Минск Метрические Книги, 1700-1965", database, FamilySearch (https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6VSL-B5V7 : 9 December 2022), Фадей Пржилуцкий in entry for Владислав Пржилуцкий, 18... Показать все
Смерть
Неизвестно
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