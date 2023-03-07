Пржилуцкий Владислав Фадеевич
Место рождения
Дата рождения20.11.1891
Дата смерти16.10.1895
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1891
"Беларусь, Минск Метрические Книги, 1700-1965", database, FamilySearch (https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6VSL-B5V7 : 9 December 2022), Фадей Пржилуцкий in entry for Владислав Пржилуцкий, 18... Показать все
Смерть
16.10.1895
"Беларусь, Минск Метрические Книги, 1700-1965", database, FamilySearch (https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6VS2-X795 : 9 December 2022), Владислав Пржилуцкий, 1895. От крупы в 4 года. Похоро... Показать все