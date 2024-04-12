Пржилуцкий (Przylucki) Казимир (Kazimierz) Фадеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пржилуцкий (Przylucki) Казимир (Kazimierz) Фадеевич

Место рождения

Сеньковичи, Жабинковский район, Брестская область

Дата рождения

25.01.1889

Дата смерти

30.12.1923

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1889

Отец: Пржилуцкий Фадей Иосифович

Мать: Пржилуцкая Виктория Францевна

Сеньковичи, Жабинковский район, Брестская область
"Беларусь, Минск Метрические Книги, 1700-1965", database, FamilySearch (https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6VS2-FF8D : 9 December 2022), Виктория Терпиловская in entry for Казимир Пржилуцкий,... Показать все
Рождение ребёнка
27.05.1921

Сын: Пржилуцкий Станислав Тадеуш Казимирович

Мать ребёнка: Пржилуцкая Станислава Станиславовна

Черемха
Бракосочетание
02.07.1921

Жена: Пржилуцкая Станислава Станиславовна

Кобрин, Кобринский район, Брестская область
Смерть
30.12.1923
Сеньковичи, Жабинковский район, Брестская область
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