Пржилуцкий (Przylucki) Казимир (Kazimierz) Фадеевич
Место рождения
Дата рождения25.01.1889
Дата смерти30.12.1923
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1889
"Беларусь, Минск Метрические Книги, 1700-1965", database, FamilySearch (https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6VS2-FF8D : 9 December 2022), Виктория Терпиловская in entry for Казимир Пржилуцкий,... Показать все
Рождение ребёнка
27.05.1921
Сын: Пржилуцкий Станислав Тадеуш Казимирович
Мать ребёнка: Пржилуцкая Станислава Станиславовна
Черемха
Бракосочетание
02.07.1921
Кобрин, Кобринский район, Брестская область
Смерть
30.12.1923