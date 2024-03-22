Кучинская (Пржилуцкая) Феликса (Feliksa) Иосифовна
Место рождения
Дата рождения20.11.1858
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
20.11.1858
"Беларусь, Гродно Метрические Книги, 1649-1915", database, FamilySearch (https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6JZH-XZKM : 17 October 2022), Феликс Пржилуцкий, 1858.
Бракосочетание
08.10.1877
Кобрин, Кобринский район, Брестская область
"Беларусь, Гродно Метрические Книги, 1649-1915", database, FamilySearch (https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6VPG-G2Q6 : 5 January 2023), Феликса Пржилуцка in entry for Иоаким Кучинский, 1877.
Рождение ребёнка
01.08.1885
Дочь: Юзефа Якимовна
Отец ребёнка: Кучинский Яким Иосифович
Брест, Брестская область
"Беларусь, Минск Метрические Книги, 1700-1965", database, FamilySearch (https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6VS2-WR75 : 9 December 2022), Феликса Пржилуцкая in entry for Юзефа Кучинская, 1885.
Рождение ребёнка
04.07.1887
Отец ребёнка: Кучинский Яким Иосифович
Ивахновичи, Брестский район, Брестская область
"Беларусь, Минск Метрические Книги, 1700-1965", database, FamilySearch (https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6VS2-7MQ2 : 9 December 2022), Фелиция Пржилуцкая in entry for Антон Кучинский, 1887.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кучинский Бронислав Якимович
Отец ребёнка: Кучинский Яким Иосифович