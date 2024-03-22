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Кучинский Яким Иосифович

Место рождения

Ивахновичи, Брестский район, Брестская область

Дата рождения

Около 1848

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1848

Отец: не указан

Мать: Кучинская Ева

Ивахновичи, Брестский район, Брестская область
Бракосочетание
08.10.1877

Жена: Кучинская Феликса Иосифовна

Кобрин, Кобринский район, Брестская область
"Беларусь, Гродно Метрические Книги, 1649-1915", database, FamilySearch (https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6VPG-G2Q6 : 5 January 2023), Феликса Пржилуцка in entry for Иоаким Кучинский, 1877.
Рождение ребёнка
01.08.1885

Дочь: Юзефа Якимовна

Мать ребёнка: Кучинская Феликса Иосифовна

Брест, Брестская область
"Беларусь, Минск Метрические Книги, 1700-1965", database, FamilySearch (https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6VS2-WR75 : 9 December 2022), Феликса Пржилуцкая in entry for Юзефа Кучинская, 1885.
Рождение ребёнка
04.07.1887

Сын: Кучинский Антон Якимович

Мать ребёнка: Кучинская Феликса Иосифовна

Ивахновичи, Брестский район, Брестская область
"Беларусь, Минск Метрические Книги, 1700-1965", database, FamilySearch (https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6VS2-7MQ2 : 9 December 2022), Фелиция Пржилуцкая in entry for Антон Кучинский, 1887.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кучинский Бронислав Якимович

Мать ребёнка: Кучинская Феликса Иосифовна

Смерть
Неизвестно
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