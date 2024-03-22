Кучинский Яким Иосифович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1848
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1848
Мать: Кучинская Ева
Бракосочетание
08.10.1877
Кобрин, Кобринский район, Брестская область
"Беларусь, Гродно Метрические Книги, 1649-1915", database, FamilySearch (https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6VPG-G2Q6 : 5 January 2023), Феликса Пржилуцка in entry for Иоаким Кучинский, 1877.
Рождение ребёнка
01.08.1885
Дочь: Юзефа Якимовна
Мать ребёнка: Кучинская Феликса Иосифовна
Брест, Брестская область
"Беларусь, Минск Метрические Книги, 1700-1965", database, FamilySearch (https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6VS2-WR75 : 9 December 2022), Феликса Пржилуцкая in entry for Юзефа Кучинская, 1885.
Рождение ребёнка
04.07.1887
Мать ребёнка: Кучинская Феликса Иосифовна
"Беларусь, Минск Метрические Книги, 1700-1965", database, FamilySearch (https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6VS2-7MQ2 : 9 December 2022), Фелиция Пржилуцкая in entry for Антон Кучинский, 1887.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кучинский Бронислав Якимович
Мать ребёнка: Кучинская Феликса Иосифовна
Смерть
Неизвестно