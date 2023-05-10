Кучинская (Терпиловская) Ева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1848
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
17.04.1855
Сын: Кучинский Теофил Иосифович
Отец ребёнка: не указан
"Беларусь, Гродно Метрические Книги, 1649-1915", database, FamilySearch (https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6VPG-ZBB3 : 5 January 2023), Иосиф Кучинский in entry for Теофил Кучинский, 1855.
Смерть
Неизвестно