Кучинская (Терпиловская) Ева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кучинская (Терпиловская) Ева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1848

Сын: Кучинский Яким Иосифович

Отец ребёнка: не указан

Ивахновичи, Брестский район, Брестская область
Рождение ребёнка
17.04.1855

Сын: Кучинский Теофил Иосифович

Отец ребёнка: не указан

Ивахновичи, Брестский район, Брестская область
"Беларусь, Гродно Метрические Книги, 1649-1915", database, FamilySearch (https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6VPG-ZBB3 : 5 January 2023), Иосиф Кучинский in entry for Теофил Кучинский, 1855.
Смерть
Неизвестно