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Пржилуцкий Богуслав Иосифович

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Место рождения

Сеньковичи, Жабинковский район, Брестская область

Дата рождения

14.05.1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1868

Отец: Пржилуцкий Иосиф Иванович

Мать: Пржилуцкая Тереза Францевна

Сеньковичи, Жабинковский район, Брестская область
"Беларусь, Гродно Метрические Книги, 1649-1915", database, FamilySearch (https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6VPG-PCHC : 5 January 2023), Болеслав Пржилуцкий, 1868.
Бракосочетание
24.11.1902

Жена: Пржилуцкая Мария Юлиановна

Высокое, Каменецкий район, Брестская область
"Беларусь, Минск Метрические Книги, 1700-1965", database, FamilySearch (https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6VSL-22PV : 9 December 2022), Богуслав Пржилуцкий, 1902.
Рождение ребёнка
19.09.1905

Дочь: Пржилуцкая Станислава Богуславовна

Мать ребёнка: Пржилуцкая Мария Юлиановна

им.Клюковичи
Рождение ребёнка
10.03.1909

Сын: Пржилуцкий Иосиф Богуславович

Мать ребёнка: Пржилуцкая Мария Юлиановна

им.Клюковичи
"Беларусь, Минск Метрические Книги, 1700-1965", database, FamilySearch (https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6VS2-DTBN : 9 December 2022), Богулслав Пржилуцкий in entry for Иосиф Пржилуцкий, 19... Показать все
Рождение ребёнка
23.03.1911

Сын: Пржилуцкий Эдуард Богуславович

Мать ребёнка: Пржилуцкая Мария Юлиановна

Им.Клюковичи Брестский уезд
"Беларусь, Минск Метрические Книги, 1700-1965", database, FamilySearch (https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6VS2-J1HS : 9 December 2022), Богуслав Пржилуцкий in entry for Эдуард Пржилуцкий, 19... Показать все
Смерть
Неизвестно
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