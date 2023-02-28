Пржилуцкий Богуслав Иосифович
Место рождения
Дата рождения14.05.1868
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1868
"Беларусь, Гродно Метрические Книги, 1649-1915", database, FamilySearch (https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6VPG-PCHC : 5 January 2023), Болеслав Пржилуцкий, 1868.
Бракосочетание
24.11.1902
Высокое, Каменецкий район, Брестская область
"Беларусь, Минск Метрические Книги, 1700-1965", database, FamilySearch (https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6VSL-22PV : 9 December 2022), Богуслав Пржилуцкий, 1902.
Рождение ребёнка
19.09.1905
Дочь: Пржилуцкая Станислава Богуславовна
Мать ребёнка: Пржилуцкая Мария Юлиановна
им.Клюковичи
Рождение ребёнка
10.03.1909
Сын: Пржилуцкий Иосиф Богуславович
Мать ребёнка: Пржилуцкая Мария Юлиановна
им.Клюковичи
"Беларусь, Минск Метрические Книги, 1700-1965", database, FamilySearch (https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6VS2-DTBN : 9 December 2022), Богулслав Пржилуцкий in entry for Иосиф Пржилуцкий, 19... Показать все
Рождение ребёнка
23.03.1911
Сын: Пржилуцкий Эдуард Богуславович
Мать ребёнка: Пржилуцкая Мария Юлиановна
Им.Клюковичи Брестский уезд
"Беларусь, Минск Метрические Книги, 1700-1965", database, FamilySearch (https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6VS2-J1HS : 9 December 2022), Богуслав Пржилуцкий in entry for Эдуард Пржилуцкий, 19... Показать все
Смерть
Неизвестно