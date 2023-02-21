Пржилуцкий Эдуард Богуславович
Место рожденияИм.Клюковичи Брестский уезд
Дата рождения23.03.1911
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1911
Им.Клюковичи Брестский уезд
"Беларусь, Минск Метрические Книги, 1700-1965", database, FamilySearch (https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6VS2-J1HS : 9 December 2022), Богуслав Пржилуцкий in entry for Эдуард Пржилуцкий, 19... Показать все
Смерть
Неизвестно