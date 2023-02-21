Пржилуцкий Иосиф Богуславович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пржилуцкий Иосиф Богуславович

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Место рождения

им.Клюковичи

Дата рождения

10.03.1909

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1909

Отец: Пржилуцкий Богуслав Иосифович

Мать: Пржилуцкая Мария Юлиановна

им.Клюковичи
"Беларусь, Минск Метрические Книги, 1700-1965", database, FamilySearch (https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6VS2-DTBN : 9 December 2022), Богулслав Пржилуцкий in entry for Иосиф Пржилуцкий, 19... Показать все
Смерть
Неизвестно
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