Пржилуцкий Иосиф Богуславович
Место рожденияим.Клюковичи
Дата рождения10.03.1909
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1909
им.Клюковичи
"Беларусь, Минск Метрические Книги, 1700-1965", database, FamilySearch (https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6VS2-DTBN : 9 December 2022), Богулслав Пржилуцкий in entry for Иосиф Пржилуцкий, 19... Показать все
Смерть
Неизвестно