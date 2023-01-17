Зайцева (Дыченкова) Фекла Павлова
Место рождения
Дата рождения1841
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841
Отец: Дыченков Павел Дементьев
Мать: Лукерья Исаева
Рождение ребёнка
13.01.1867
Дочь: Ксения Тимофеева
Отец ребёнка: Зайцев Тимофей Несторов
Рождение ребёнка
28.01.1871
Отец ребёнка: Зайцев Тимофей Несторов
Рождение ребёнка
19.05.1873
Отец ребёнка: Зайцев Тимофей Несторов
Рождение ребёнка
25.01.1875
Отец ребёнка: Зайцев Тимофей Несторов
Рождение ребёнка
08.01.1877
Отец ребёнка: Зайцев Тимофей Несторов
Рождение ребёнка
17.03.1879
Дочь: Александра Тимофеева
Отец ребёнка: Зайцев Тимофей Несторов
Рождение ребёнка
02.05.1881
Сын: Федосий Тимофеев
Отец ребёнка: Зайцев Тимофей Несторов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Тимофеева
Отец ребёнка: Зайцев Тимофей Несторов
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно