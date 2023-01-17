Зайцева (Дыченкова) Фекла Павлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зайцева (Дыченкова) Фекла Павлова

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Место рождения

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1841

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841

Отец: Дыченков Павел Дементьев

Мать: Лукерья Исаева

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
13.01.1867

Дочь: Ксения Тимофеева

Отец ребёнка: Зайцев Тимофей Несторов

Голаевка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
28.01.1871

Сын: Зайцев Игнат Тимофеев

Отец ребёнка: Зайцев Тимофей Несторов

Голаевка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
19.05.1873

Сын: Зайцев Алексей Тимофеев

Отец ребёнка: Зайцев Тимофей Несторов

Голаевка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
25.01.1875

Сын: Зайцев Василий Тимофеев

Отец ребёнка: Зайцев Тимофей Несторов

Голаевка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
08.01.1877

Сын: Зайцев Филипп Тимофеев

Отец ребёнка: Зайцев Тимофей Несторов

Голаевка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
17.03.1879

Дочь: Александра Тимофеева

Отец ребёнка: Зайцев Тимофей Несторов

Голаевка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
02.05.1881

Сын: Федосий Тимофеев

Отец ребёнка: Зайцев Тимофей Несторов

Голаевка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Тимофеева

Отец ребёнка: Зайцев Тимофей Несторов

Голаевка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зайцев Тимофей Несторов

Место жительства
Неизвестно
Голаевка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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