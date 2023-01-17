Лукерья Исаева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1816
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1816
Отец: Исай Федоров
Мать: Федора
Бракосочетание
01.11.1836
Терешок, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
02.11.1837
Сын: Лазарь Павлов
Отец ребёнка: Дыченков Павел Дементьев
Рождение ребёнка
18.01.1840
Дочь: Ефросинья Павлова
Отец ребёнка: Дыченков Павел Дементьев
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Зайцева Фекла Павлова
Отец ребёнка: Дыченков Павел Дементьев
Рождение ребёнка
1841
Отец ребёнка: Дыченков Павел Дементьев
Рождение ребёнка
22.06.1844
Сын: Дыченков Петр Павлов
Отец ребёнка: Дыченков Павел Дементьев
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно