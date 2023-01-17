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Лукерья Исаева

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Место рождения

Красноселье, Рославльский уезд, Смоленская губерния

Дата рождения

Около 1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1816

Отец: Исай Федоров

Мать: Федора

Красноселье, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Бракосочетание
01.11.1836

Муж: Дыченков Павел Дементьев

Терешок, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
02.11.1837

Сын: Лазарь Павлов

Отец ребёнка: Дыченков Павел Дементьев

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
18.01.1840

Дочь: Ефросинья Павлова

Отец ребёнка: Дыченков Павел Дементьев

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1841

Дочь: Зайцева Фекла Павлова

Отец ребёнка: Дыченков Павел Дементьев

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1841

Сын: Дыченков Матвей Павлов

Отец ребёнка: Дыченков Павел Дементьев

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
22.06.1844

Сын: Дыченков Петр Павлов

Отец ребёнка: Дыченков Павел Дементьев

Красноселье, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Место жительства
Неизвестно
Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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